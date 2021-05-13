Нацбанк та ЄБРР обговорили пріоритети в сфері регулювання фінсектору

Національний банк спільно з ЄБРР обговорили макроекономічну політику і пріоритети регулятора в сфері регулювання фінсектору, а також продовження співпраці з МВФ, реформування державного банківського сектору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками онлайн-зустрічі голови Національного банку України Кирила Шевченка та його заступника Юрія Гелетія з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, керуючим директором ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Крім подальшої співпраці НБУ з ЄБРР, основними питаннями, що обговорювалися під час зустрічі, були макроекономічна політика і пріоритети НБУ в сфері регулювання фінансового сектору, продовження співпраці з МВФ, реформування державного банківського сектору, дії НБУ для підтримки банківського сектору країни через вплив кризи, що пов'язана з COVID-19, розвиток зеленого та сталого фінансування в Україні.

Шевченко поінформував співрозмовників про нещодавнє підвищення облікової ставки Правлінням НБУ та поділився очікуваннями, що рівень інфляції становитиме 8% на кінець поточного року та повернеться до цілі 5% у першій половині 2022 року. Також він зазначив, що економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема через весняне посилення карантинних обмежень.

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Представники ЄБРР зі свого боку підтримали голову Національного банку та відзначили позитивну роботу, що ведеться регулятором у напрямку монетарної політики та підтримки банківського сектору в умовах кризи.

Упродовж зустрічі сторони також обговорили стан реалізації реформи державного банківського сектору, зокрема його приватизації та питання платоспроможності ФГВФО. Керівництво ЄБРР наголосило на необхідності продовження реформи корпоративного управління в державному банківському секторі та відзначило готовність надати підтримку у цій сфері.

Під час зустрічі сторони дійшли згоди, що подоланню кризи, спричиненої пандемією, в тому числі сприятиме запровадження нових інструментів, таких як інтеграція у світовий рух з екологізації фінансової системи та підтримки сталого фінансування і зеленої економіки. Позитивно була сприйнята новина про підписання НБУ Угоди з IFC у квітні цього року про співпрацю щодо запровадження стандартів зеленого та сталого фінансування в Україні, а також наголошено на значній експертизі ЄБРР на цьому напрямі та готовності надати допомогу НБУ.

Кирило Шевченко повідомив, що НБУ виступив ініціатором створення спеціалізованого фінансового суду з метою уникнення появи нових непрацюючих кредитів у банківському секторі та забезпечення дієвого захисту прав кредиторів та інвесторів.

Сторони домовилися продовжити обговорення цієї ініціативи. Серед пріоритетних сфер діяльності ЄБРР в Україні пані Рено-Бассо відзначила подальший розвиток фінансових ринків та ринків капіталу, реформування державного банківського сектору та його приватизація, просування нових інструментів торгового фінансування та кредитування економіки.

Загалом представники ЄБРР позитивно відзначили послідовну та цілісну політику керівництва Національного банку з усіх зазначених питань.