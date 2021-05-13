Мінагро і ЄБРР запускають пілотний проєкт з меліорації

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) запускають пілотний проєкт з меліорації.

Про це йшлося під час зустрічі міністра агрополітики Романа Лещенка з директором ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«Мінагрополітики вже готується до створення державної агенції меліорації, спроможної розвивати цей напрям. Зараз фіналізуємо технічну документацію пілотного проєкту з ЄБРР в Одеській області. Первинно реалізуємо національний проєкт зрошення на Півдні, а далі – масштабуємо на всю країну», - повідомив Лещенко.

Маттео Патроне зазначив, що бачення впровадження Стратегії проєкту зрошення на Півдні України повністю співпадає з позицією міжнародних партнерів.

В Україні налічується 5,48 млн га меліорованих, у тому числі 2,17 млн га зрошуваних і 3,3 млн га осушуваних земель з відповідною меліоративною інфраструктурою. У 2019 році фактично поливалось близько 550 тис. га сільськогосподарських угідь. Наразі українські системи зрошення застарілі та зношені, і потребують відновлення.

Як повідомлялося, основним завданням цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проєктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. У планах на найближчі 3 роки – реалізувати Національний проєкт на Півдні з подальшим масштабуванням на всю країну.

У держави є резервні фонди для фінансової підтримки проєкту, також через залучення міжнародних фінансових інституцій, як ЄБРР, Світовий банк, IFC.