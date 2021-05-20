На Вінниччині дві лікарні отримали томографи по ₴20 мільйонів

На Вінниччині Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування та Гайсинська ЦРЛ в межах Програми Президента «Велике будівництво» отримали комп’ютерні томографи вартістю 20 млн грн.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Укрінформ.

«Гайсин і Бершадь отримали комп’ютерні томографи. Це два останні - із 10 приймальних відділень на Вінниччині, куди доставили сучасне дороговартісне обладнання. Як і обіцяли у Міністерстві охорони здоров’я, привезли за графіком - цього тижня», - повідомив Борзов.

За його словами, кожний із КТ-апаратів коштує близько 20 мільйонів гривень, їх централізовано закупило МОЗ України. Обстеження пацієнтів за допомогою цих апаратів здійснюватиметься безкоштовно.

Комп’ютерні томографи, а також УЗД-апарати надійшли до реконструйованих в ході «Великого будівництва» приймальних відділень десяти опорних медзакладів області. А саме, окружних лікарень інтенсивного лікування та ЦРЛ у містах Козятин, Калинівка, Хмільник, Жмеринка, Могилів-Подільський , Ямпіль, Бершадь, Тульчин і Гайсин, а також на міську лікарню «швидкої допомоги» у Вінниці.

Ремонті роботи ще тривають в одній лікарні - в Козятинський.

У другому півріччі «Велике будівництво» переходить до реконструкції обласних лікарень. На Вінниччині - це обласна дитяча клінічна лікарня та обласна клінічна лікарня ім. М. Пирогова.

Читайте також: На Львівщині реконструювали приймальні відділення у восьми опорних лікарнях

Як повідомлялось, координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середині травня заявив, що реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні наближається до завершення. Загалом в Україні за підсумками "Великого будівництва" буде реконструйовано 202 відділення екстреної медичної допомоги.