Мінцифри презентувало чатбот СВОЇ для громад

Міністерство цифрової трансформації України спільно з партнерами запускає чатбот СВОЇ для покращення взаємодії місцевої влади і громадян.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація чатботу відбулась 20 травня.

Завдяки чатботу СВОЇ громадяни можуть спілкуватися з місцевою владою, отримувати консультації про державні сервіси, підтримувати місцеві петиції, брати участь в опитуваннях і дізнаватися новини своєї громади через смартфон. Також платформа СВОЇ надає місцевій владі можливість безкоштовно створювати якісні й функціональні вебсайти громад.

"Ми постійно співпрацюємо з громадами для того, щоб оцінити їхні потреби і створити інструменти, базуючись на цих потребах. Потім реалізувати ці інструменти і надати можливість громадянам більш активно бути залученими в усі процеси, які відбуваються у громаді, в тому числі у створення нових послуг", - зазначив під час презентації президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Наразі чатбот запускається у 21 громаді в 9 областях України. Серед найбільших міст, у яких працюватиме чатбот, - Одеса, Луцьк, Вінниця, Кам'янське, Тернопіль, Хмельницький і Сєвєродонецьк. Чатбот працює у Viber та у Телеграмі. Для того, щоб підключитися до платформи та чатботу, потрібно подати заявку та підписати меморандум. Після цього співробітників органів місцевого самоврядування відповідної громади навчать, як користуватися цими інструментами.

Платформу СВОЇ розроблено в межах Програми EGAP, яка впроваджується Фондом Східна Європа у партнерстві із Міністерством цифрової трансформації і фінансується урядом Швейцарії.