Вінниця залишилася без гарячої води через борги перед Нафтогазом

Комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» з 20 травня вимушено припиняє гаряче водопостачання на невизначений термін у зв'язку з неможливістю придбати газ на вільному ринку через наявність у компанії боргів перед «Нафтогазом».

Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У КП «Вінницяміськтеплоенерго» пояснили, що з 20 травня втрачає чинність постанова Кабінету Міністрів №867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

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«З втратою чинності постановою теплопостачальні підприємства теплокомуненерго мають закуповувати природний газ для надання комунальних послуг на вільному ринку. Але щоб мати можливість обрати постачальника природного газу на вільному ринку – ТЕК мають повністю розрахуватися за спожитий природній газ перед НАК «Нафтогаз України» і закуповувати природній газ за умови 100% попередньої оплати», - йдеться у повідомленні.

Заборгованість КП «Вінницяміськтеплоенерго» перед НАК «Нафтогаз України» становить 289 млн грн. При цьому компанія наголошує, що має «чи не найкращу ситуацію в Україні серед обласних центрів за рівнем розрахунків за природний газ».

Виникнення боргів вінницькі тепловики пояснюють тим, що не підвищували тарифів на послуги з 2019 року, а у період пандемії коронавірусу навіть коригували їх у бік зменшення для населення. Окрім того, станом на 17 травня борг населення перед КП «Вінницяміськтеплоенерго» за отримані послуги становить майже 160 млн грн.

У лютому 2021 р. був укладений Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між урядом та Асоціацією міст України. Згідно з ним, тарифи на тепло до закінчення опалювального періоду 2020/2021 років «заморожувались». «Уряд також погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року. Мінрегіон, Міненерго, НАК «Нафтогаз» та АМУ мали спільно визначити фінансові джерела для цієї компенсації та розробити відповідні законодавчі інструменти. Крім того, уряд гарантував, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування», - заявили у Вінницяміськтеплоенерго.

Однак, як заявляють у компанії, станом на квітень цього виконано не було.

Тим часом АТ «Вінницягаз» направило до компанії повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання, аби Вінницяміськтеплоенерго до 7 год. 20 травня самостійно відключилось від газових мереж газоспоживання і підготувало до опломбування газоспоживче обладнання.

Як повідомлялося, дія спеціальних обов'язків (ПСО) щодо продажу природного газу підприємствам теплопостачання припиняється у четвер, 20 травня. Про це на засіданні уряду 19 травня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він підкреслив, що скасування ПСО для тепловиків дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло та гарячу воду.

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" заявляє про необхідність швидкої реструктуризації боргів підприємств теплоенергетики, що виникли через економічно необґрунтовані тарифи.