У Кабміні готують механізм перерахунку за неякісну «комуналку» - незалежно від боргів

Міністерство розвитку громад і територій ініціює встановлення механізму перерахунку за неякісні комунальні послуги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Протягом 15 календарних днів триватимуть електронні консультації з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості”, який спрямований на покращення якості надання комунальних послуг. Зокрема, у проєкті постанови запропонований механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення тощо. Також передбачені кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг (що враховуються при здійсненні виконавцем комунальних послуг перерахунку вартості таких послуг у разі їх ненадання, надання не у повному обсязі або невідповідної якості)”, - йдеться у повідомленні.

Водночас Мінрегіон у проєкті документа визначає особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги.

Згідно з проєктом порядку, перерахунок за неякісну послугу буде здійснюватися виконавцем послуги на підставі акта-претензії. Якщо такий документ, складений за результатами перевірки якості послуги згідно з порядком проведення перевірки відповідності, надійде від одного споживача у багатоквартирному будинку, перерахунок здійснюватиметься для всього будинку.

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Зазначається, що перерахунок здійснюватиметься споживачеві незалежно від наявності у нього заборгованості за відповідну послугу.

Як повідомлялося, 29 квітня Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг».

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Положення закону передбачають, зокрема, укладення із співвласниками багатоквартирних будинків індивідуальних договорів, які є публічними договорами приєднання, у випадку, якщо співвласники не визначилися з моделлю договірних відносин з постачальниками комунальних послуг (крім послуг з газо- та електропостачання). Публічний договір приєднання – це договір, який передбачає обов'язок виконавця послуги надавати послугу кожному, хто звернеться до нього. Наразі, за діючим Законом «Про житлово-комунальні послуги», якщо співвласники будинку не обрали модель договору (індивідуальний, колективний, договір з ОСББ як колективним споживачем), то виконавець послуги може укласти з такими співвласниками індивідуальний договір, який не передбачає обслуговування внутрішньобудинкових мереж.