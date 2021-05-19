Покращення якості води і модернізація підприємств: у Києві презентували екостратегію міста

У столиці презентували Екологічну стратегію розвитку Києва до 2030 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація відбулася на території Національного музею України за участю експертів і представників громадськості.

"Екостратегія - це перший в історії Києва програмний документ, який дає комплексне бачення і дорожню карту для вирішення екологічних проблем столиці. Створення цього документа було унікальним досвідом. Це перший документ в історії Києва, спрямований у першу чергу на екологію", - розповів ініціатор створення Екологічної стратегії Києва, депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.

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Він зауважив, що протягом року близько 100 людей працювали над Екостратегією. Ця громадська ініціатива об’єднала представників десятків екологічних та громадських організацій, фахових екологів, активістів, науковців.

За словами Ялового, було визначено чотири основні напрямки Екологічної стратегії: чиста вода, чисте повітря і чиста енергія, зелені зони та біорізноманіття, кругове управління відходами.

Зокрема, передбачається модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення, покращення якості води, екомодернізація промислових підприємств і перехід до використання відновлюваних джерел енергії, розвиток міського електротранспорту та мікромобільності, моніторинг якості повітря, безпечна та екологічна утилізація небезпечних відходів, скорочення обсягів утворення і захоронення побутових відходів тощо.

Яловий зазначив, що документ приведений у відповідність до Національної екологічної стратегії України, відповідає Цілям сталого розвитку ООН та іншим міжнародним договорам, які підписала Україна.

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у цьому зв'язку заявив: "Цей документ пройшов велику кількість експертних та наукових висновків, позитивно схвалений. Це, звичайно, тільки перший крок, але я сподіваюся, що документ найближчим часом має бути затверджений рішенням Київської міської ради".

Фото: Костянтин Яловий/Facebook