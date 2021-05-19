Зеленський звільнив голову Лиманської РДА на Одещині

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Приймака з посади голови Лиманської районної державної адміністрації Одеської області

Відповідне розпорядження №489/2021-рп від 19 травня опубліковане на сайті глави держави.

"Звільнити Приймака Василя Михайловича з посади голови Лиманської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до частини другої статті 8 закону України "Про місцеві державні адміністрації", - зазначається у документі.

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Частина друга статті 8 закону "Про місцеві державні адміністрації" передбачає, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України".