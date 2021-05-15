Зеленський перепризначив двох голів районів на Одещині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський перепризначив двох голів районних державних адміністрацій в Одеській області.
Як передає Укрінформ, відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
Зокрема, Президент звільнив Віталія Лабуша з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області, відповідно до п. 6 частини другої статті 9 Закону «Про місцеві державні адміністрації», та призначив його головою Березівської РДА.
Глава держави також перепризначив Михайла Лазаренка керівником Подільської райдержадміністрації Одеської області.
Як повідомляв Укрінформ, 11 травня Зеленський звільнив чотирьох голів районних державних адміністрацій на Херсонщині та призначив очільника РДА Деснянського району Києва.