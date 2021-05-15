Зеленський перепризначив двох голів районів на Одещині

Президент Володимир Зеленський перепризначив двох голів районних державних адміністрацій в Одеській області.

Як передає Укрінформ, відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Віталія Лабуша з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області, відповідно до п. 6 частини другої статті 9 Закону «Про місцеві державні адміністрації», та призначив його головою Березівської РДА.

Глава держави також перепризначив Михайла Лазаренка керівником Подільської райдержадміністрації Одеської області.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 травня Зеленський звільнив чотирьох голів районних державних адміністрацій на Херсонщині та призначив очільника РДА Деснянського району Києва.