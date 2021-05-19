В Одесі відбувся мітинг-реквієм з нагоди роковин депортації кримських татар

Близько 150 представників громадськості Одеси провели на Соборній площі мітинг-реквієм у пам'ять жертв депортації кримських татар у 1944 році.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Злочинна депортація з рідної землі кримськотатарського народу, вчинена радянським режимом 77 років тому, дуже нагадує теперішні репресії російської влади, спрямовані проти кримчан, передусім громадських діячів нашого народу у тимчасово окупованому Криму", - зазначила у виступі на скорботній акції голова кримськотатарської громади Одеси Мерьєм Джелілова.

Керівник Південного регіонального відділення Інституту національної пам’яті України Сергій Гуцалюк констатував, що російські окупанти продовжують репресивну політику СРСР проти корінного населення півострова, якому знову відмовляють у праві вільно жити і розвивати свою культуру на землі предків. Обшуки та арешти непокірних, незаконне етапування до російських в'язниць стали повсякденною злочинною практикою, що є фактором прихованої депортації, підкреслив він.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку й тривала до початку червня (перша і наймасштабніша хвиля закінчилася 20 травня). Офіційною підставою для депортації стала таємна постанова Державного комітету оборони СРСР №5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі під час окупації Криму гітлерівськими військами.