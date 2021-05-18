У Вінниці у вівторок, 18 травня, з нагоди Дня боротьби за права кримськотатарського народу організували вечір пам’яті жертв геноциду кримських татар.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила співорганізаторка акції - заступник голови ГО "Ветан" Юлія Піскунова.

"Наш вечір пам’яті присвячений 77-й роковині депортації кримськотатарського народу і Дню боротьби за права кримських татар. Він є уособленням єдності кримських татар і українців, оскільки поєднує згадки про історичні події та традиції обох народів. Після анексії Криму у 2014 році на Вінниччину переселилися родини кримських татар. Їм є про що розповісти вінничанам, адже вони, як і їхні предки 1944-го, теж втратили можливість жити у рідній домівці", - повідомила Піскунова.

У Вінниці провели вечір пам'яті жертв депортації кримських татар/Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

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За її словами, під час акції, яка проходить на майдані Небесної Сотні, своїми історіями з містянами поділилися кримські татари, які вимушено полишили рідний край і оселилися на Вінниччині.

Під час заходу демонструється стендова виставка "Символи депортації", яка розповідає про основні події депортації кримських татар у травні 1944 року.

Окрім того, організатори акції проводять у місті інформаційну кампанію "Дні геноциду".

День боротьби за права кримськотатарського народу щорічно відзначається 18 травня, у річницю депортації кримських татар радянським тоталітарним режимом 18-21 травня 1944 року. Він був започаткований 16 травня 2014 року Указом виконувача обов'язків Президента України Олександра Турчинова, напередодні 70-ї річниці виселення кримських татар з півострова.