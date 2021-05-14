Японія дає $4,5 мільйона на підтримку населення та відновлення сходу України

Уряд Японії виділяє 4,5 млн дол. на підтримку населення Донеччини і Луганщини, а також на відновлення цих областей.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав під час пресконференції в клубі Кабінету Міністрів, передає кореспондент Укрінформу.

"Те, що уряд Японії, наші міжнародні партнери роблять сьогодні, - це якраз заради та для людей... Цього року буде реалізація проєктів на 4,5 млн дол. Кошти будуть спрямовані на поліпшення якості та ефективності роботи у медичних закладах, що належать до відомства Міністерства оборони України, допомогу людям, які позбавлені свободи, допомогу пораненим та хворим, медичну допомогу, заходи фізичної реабілітації, впровадження ініціатив підтримки громад тощо", - сказав Резніков.

Він зауважив, що саме Японія спільно з ООН та МКЧХ вже організовують низку важливих проєктів на Донеччині та Луганщині, а саме вже було відновлено 400 будинків, які постраждали від бойових дій, були реалізовані проєкти у сфері освіти молоді, розбудови громад, надано допомогу у сфері охорони здоров'я військовослужбовців в Україні.

Резніков подякував уряду Японії, Міжнародному Комітету Червоного Хреста та ООН за безапеляційну, послідовну підтримку України. Також він подякував за гуманітарну допомогу для Донецької та Луганської областей, частина яких досі в окупації, де люди потерпають від наслідків збройної агресії Росії.

Як повідомляється на Урядовому порталі, Уряд Японії у 2021 році надасть 4,5 млн дол. для задоволення гуманітарних потреб, підтримки вразливих верств населення, відновлення східних областей України, а також надання медичної допомоги українським військовим госпіталям.

Допомога надається в рамках чотирьох проєктів, що виконуються агенціями системи ООН в Україні та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ). Зокрема, допомога надаватиметься такими організаціями ООН: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Японія надає підтримку проєктам гуманітарної допомоги людям, постраждалим від конфлікту на сході України, з 2014 року, загальна сума фінансової допомоги становить 55,9 млн дол.