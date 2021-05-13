ДБР назвало помилки та порушення, через які розбився Ан-26 з курсантами

Незаконний дозвіл на зльоти в конвеєрний спосіб став основною причиною катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві Харківської області 25 вересня 2020 року, внаслідок чого загинули 26 військовослужбовців.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив під час пресконференції у четвер начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок.

«Найголовнішою причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі «Чугуїв» на зльоти в конвеєрний спосіб», - сказав він.

«Це відбувалося впродовж останніх чотирьох польотів перед трагедією, що фактично призвело до того, що під час заходу на останній зліт було виявлено поламку системи, яка свідчила про некоректну роботу лівого двигуна. Проте у зв’язку з тим, що відбувався конвеєр, вказана поламка не була виявлена екіпажем своєчасно, а лише на етапі зльоту при швидкості, яка не дозволяла здійснити посадку, тому що могли бути непередбачені наслідки. З цією поламкою екіпаж злетів, проте у подальшому керівництво групи польотів не надало практичної допомоги екіпажу у подальших діях для безпечної посадки літака... Керівник польотів уточнив поламку, проте дав команду на посадку і не надав допомогу в тому, як діяти в даній ситуації. Жодної команди нами не зафіксовано. Просто сиділи, спостерігали. Фактично залишили сам на сам командирів і членів екіпажу з вирішенням цієї проблеми. Унаслідок того, що екіпаж був недостатньо підготовленим до польотів уночі, сталося його падіння з подальшими трагічними наслідками», - додав Приймачок.

Крім того, слідчі з’ясували, що командир екіпажу взагалі не мав права виконувати політ у цей день, оскільки не відновлював свої навички польотів упродовж останніх 11 місяців. А тому не впорався з ситуацією, вважають у ДБР.

Також до виконання польотів помічниками командира екіпажу були допущені два курсанти-льотчики 4-го курсу, які не мали права виконувати такі обов’язки, оскільки були лише на стадії проходження програми навчань і її не завершили.

За даними слідства, до трагедії призвели і рішення начальника Харківського національного університету повітряних сил про виконання окремих вправ на літаку Ан-26, котрі не передбачалися керівництвом льотної експлуатації.

Також керівник університету видав документи, які дозволили спільну підготовку курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів на одному літаку, що не забезпечило безпеку вказаних польотів.

Крім того, під час навчання допускалися польоти літаків з перевищенням їх злітно-посадкової маси.

“Що стосується 25 вересня, то на борту літака замість десяти курсантів-штурманів знаходилося аж двадцять, тобто у два рази більше. Ми з’ясували, що передбачалися іще два курсанти на цей політ, але за щасливим збігом обставин вони в цей день не полетіли і залишилися живі”, - розповів Приймачок.

Як встановило слідство, змішування екіпажів, перевищення їх кількості під час польотів робилося з метою економії часу на польоти, а також пального, якого не вистачало для забезпечення належного виконання програм підготовки льотчиків і штурманів.

“Прийняття сукупності помилкових рішень керівництвом польотів і зумовило трагедію”, - вважають у ДБР.

У результаті слідства висунуто підозри шістьом військовослужбовцям – командувачу Повітряних сил Збройних сил України, колишньому командиру військової частини А4104 і двом його заступникам - колишньому керівнику польотами на аеродромі «Чугуїв» і тодішньому виконувачу обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 ККУ).

За словами Приймачка, наразі підозрювані ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт направлять до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв Укрінформ, літак Ан-26 розбився 25 вересня 2020 року близько 20:50 за два кілометри від військового аеродрому "Чугуїв", коли заходив на посадку. На борту перебували 26 офіцерів і курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба, які виконували навчально-тренувальний політ.

5 травня ДБР повідомило про завершення розслідування катастрофи літака.