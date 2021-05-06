ДБР завершило досудове розслідування катастрофи літака ЗСУ з курсантами на Харківщині

Завершено досудове розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві Харківської області 25 вересня 2020 року, внаслідок якої загинули 26 військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Шістьох військовослужбовців – командувача Повітряних сил Збройних сил України, колишнього командира військової частини А4104 і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі «Чугуїв» і тодішнього виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим керівництвом з льотної експлуатації зльотом з «конвеєра» та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів. Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів.

Ці порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літального апарата і правил здійснення польотів, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація. Керівництво польотів не вжило достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи.

Підозрювані та їхні захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. За результатами буде прийнято рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, літак Ан-26 розбився 25 вересня 2020 року близько 20:50 за два кілометри від військового аеропорту Чугуєва, коли заходив на посадку. На борту перебували офіцери і курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.