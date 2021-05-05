Катастрофа Ан-26 на Харківщині: трьох нових підозрюваних відправили під нічний домашній арешт

Трьом підозрюваним у справі про катастрофу Ан-26 обрали запобіжні заходи вигляді нічного домашнього арешту.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

«Рішення прийняв у понеділок, 3 травня, Печерський суд Києва. Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа, та заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки обрано запобіжні заходи вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб», - повідомили у пресслужбі.

Підозру (за ст. 416 та ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – порушення правил підготовки та проведення польотів та недбале ставлення до військової служби) вказаним офіцерам оголосили 30 квітня, всього по справі проходять 6 підозрюваних.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м. Чугуїв на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив. 23 жовтня віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що згідно з висновками урядової комісії, причиною катастрофи стали "технічні неполадки, на які наклався людський фактор, плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".

18 грудня заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомив, що ДБР оголосило підозри керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України.

30 квітня у ДБР повідомили, що на початку травня планують завершити досудове розслідування в справі про падіння Ан-26.