Катастрофа літака ЗСУ під Харковом: ще трьом особам повідомили про підозру

Катастрофа літака ЗСУ під Харковом: ще трьом особам повідомили про підозру

Укрінформ
У справі про катастрофу учбового літака Ан-26Ш в Чугуєві повідомили про підозру ще трьом особам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"30 квітня слідчі Державного бюро розслідувань, за погодженням з процесуальними прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, повідомили про підозру новим особам, причетним до даної трагічної події, а саме: заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа, та заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки", - йдеться у повідомленні.

Вони підозрюються у порушенні правил підготовки та проведенні польотів та недбалому ставленні до військової служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

"Окрім того, прокурори повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби депутату обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба", - заявили у ДБР.

Вказаним особам вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту.

"З урахуванням додатково зібраних доказів також повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр особам, які не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямках за посадами, а саме: командувачу Повітряних сил Збройних сил України, колишньому командиру військової частини А4104 та колишньому керівнику управління польотами на аеродромі "Чугуїв", - додали у ДБР.

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У Бюро також повідомили, що на початку травня планують завершити досудове розслідування вказаного кримінального провадження, після чого підозрюваним, їхнім захисникам та потерпілим нададуть матеріали провадження для ознайомлення.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м. Чугуїв на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

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