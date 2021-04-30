Катастрофа літака ЗСУ під Харковом: ще трьом особам повідомили про підозру

У справі про катастрофу учбового літака Ан-26Ш в Чугуєві повідомили про підозру ще трьом особам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"30 квітня слідчі Державного бюро розслідувань, за погодженням з процесуальними прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, повідомили про підозру новим особам, причетним до даної трагічної події, а саме: заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа, та заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки", - йдеться у повідомленні.

Вони підозрюються у порушенні правил підготовки та проведенні польотів та недбалому ставленні до військової служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

"Окрім того, прокурори повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби депутату обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба", - заявили у ДБР.

Вказаним особам вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту.

"З урахуванням додатково зібраних доказів також повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр особам, які не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямках за посадами, а саме: командувачу Повітряних сил Збройних сил України, колишньому командиру військової частини А4104 та колишньому керівнику управління польотами на аеродромі "Чугуїв", - додали у ДБР.

У Бюро також повідомили, що на початку травня планують завершити досудове розслідування вказаного кримінального провадження, після чого підозрюваним, їхнім захисникам та потерпілим нададуть матеріали провадження для ознайомлення.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м. Чугуїв на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.