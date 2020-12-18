Катастрофа Ан-26: прокурор повідомив про численні порушення

У рамках розслідування кримінального провадження про катастрофу військового літака Ан-26 у Харківській області було встановлено, що численні порушення були допущені як на стадії підготовки до польотів, так і на стадії здійснення польоту, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація у літаку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик.

«З приводу суті недбальства і тих порушень, то вони полягають у тому, що ці порушення були допущені як на стадії підготовки до польотів (оскільки на борт літака були допущені особи, які взагалі там не мали бути), так і на стадії здійснення польоту, коли політ дозволявся з порушенням як правил експлуатації літального апарату…, і правил здійснення польотів... І на стадії, коли сталася кризова ситуація, керівництвом польотів не були вжиті достатні та адекватні заходи, щоб уникнути цієї катастрофи», - наголосив Личик.

Як уточнив начальник відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок, відповідаючи на запитання щодо осіб, які не могли бути на борту літака, досудове розслідування встановило, що, зокрема до польотів були допущені курсанти-льотчики, які не мали практичного досвіду управління літаком з навантаженням.

«Командувачем була затверджена концепція трьохступеневої підготовки льотного екіпажу, яка передбачала одночасне навчання льотчиків-курсантів із штурманами-курсантами-льотчиками, що саме по собі незаконно… Й оскільки було передбачено одночасне їх навчання, а курсанти-льотчики не мали права виконувати політ з навантаженнями і з пасажирами, то вони були допущені до цієї посадки незаконно», - сказав Приймачок.

Окрім того, за словами слідчого ДБР, командир загиблого екіпажу теж був допущений до цього польоту із порушеннями, бо він не відновлював навики польотів вночі більш як 11 місяців, що заборонено нормативними документами.

«Також не було штатного помічника командира екіпажу… Не було вжито заходів щодо можливого заходу на повторний круг, можливого десантування (осіб з літака – ред.)", - сказав Приймачок.

Личик уточнив, що правоохоронці не можуть наразі дати вичерпну інформацію про порушення.

«Висновок експертизи – він дуже об’ємний, порушень дуже багато, і ті основні, які озвучені наразі, це не всі порушення… Більш детальна інформація буде надана за результатами проведення подальших слідчих дій, слідство ще триває», - повідомив представник прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

Урядова комісія проводила роботу з технічного розслідування катастрофи.

23 жовтня віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що, згідно з висновками комісії, причиною катастрофи стали "технічні неполадки, на які наклався людський фактор. Плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".

18 грудня на брифінгу Приймачок і Личик повідомили, що ДБР оголосило підозри у справі щодо катастрофи. "Ми повідомили про підозру керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомлено про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України, чиє недбальство до своїх посадових обов'язків призвело до трагедії", - сказав Приймачок.

Водночас, за словами Личика, ці особи наразі не затримані.

Командувачем Повітряних сил ЗСУ є генерал-полковник Сергій Дроздов.