На місці катастрофи Ан-26 на Харківщині пройшла панахида

Про це повідомляє пресслужба Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба, передає Укрінформ.

«Чорна дата в календарі університету та в пам’яті кожного українця. Сьогодні, 3 листопада – сорок днів, як припинилися битися серця тих, про яких кажуть «закохані в небо», сорок днів із дня загибелі екіпажу та курсантів літака Ан-26Ш із бортовим номером «76» …

Більшість із них - це зовсім молоді хлопці, які не долюбили.., не одружилися.., не встигли мати дітей.., а ті, які встигли, не зможуть більше віддати їм своє батьківське тепло, залишивши після себе нестерпний біль і спогади», - йдеться у повідомленні.

Вшанувати загиблих льотчиків, окрім рідних і друзів, прийшли представники командування Повітряних сил Збройних сил України, представники командування та особового складу ХНУПС ім. Кожедуба.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

28 жовтня стало відомо, що урядова комісія з розслідування катастрофи літака АН-26Ш у Чугуєві завершила свою роботу. Вона встановила, що катастрофа літака сталась внаслідок дії шести небезпечних факторів. Зокрема, йдеться про відмову системи ПРТ 24 з системи управління лівого двигуна, що о 20:36 спричинило виникнення особливої ситуації. Другим фактором стала помилка екіпажу, який після установлення горизонтального польоту не вирівняв тягу лівого та правого двигунів. Випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку в положенні 38 градусів був третім небезпечним фактором, а несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова траєкторії зниження стали четвертим фактором. П’ятим та шостим фактором названо штучне створення несиметричності тяги силової установки та неусунення ковзання.

Фото: пресслужба Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба