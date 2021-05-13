У Львові виявили фрагмент оборонного муру XIV століття

У Львові під час розкопок на площі Коліївщини археологи виявили фрагмент оборонного муру, який був збудований ще у XIV столітті.

Це найстаріша оборонна споруда міста. Як передає Укрінформ, про це Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» повідомляє у Фейсбуці.

«Знахідка цілком прогнозована, адже мур на вулиці Братів Рогатинців, що межує з площею, є на давніх мапах. Його розкриття допомогло науковцям встановити точну локалізацію та з’ясувати стан збереження», - розповів керівник досліджень Микола Шніцар.

На площі Коліївщини мур зберігся на висоту 1.2 метра. Поверх нього розташовані інженерні комунікації.

Високий мур - перша лінія оборони середньовічного Львова. Його особливістю була наявність оборонних веж, які з середини XV ст. були закріплені за ремісничими цехами, що мали підтримувати їх у стані бойової готовності та обороняти в час ворожих нападів.

Високий мур разом з іншими оборонними укріпленнями Львова почали розбирати наприкінці XVIII ст. З колишньої могутньої лінії оборони Львова до наших днів видимими частково збереглись вежа римарів на вул. Л. Українки та вежа токарів на вул. Арсенальній. Залишки ж самого муру можна побачити позаду королівського арсеналу та на пр. Свободи.

Це вже не вперше археологи натрапляють на рештки Високого муру під час досліджень у Львові. Раніше науковці Рятівної археологічної служби мали нагоду вивчати фрагменти першої лінії оборони Львова на вул. Руській, вул. Лесі Українки, вул. Підвальній та на пл. Міцкевича.

Фото: Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба"/Facebook