У Червоноградській міський центральній лікарні на Львівщині відкрили нове приймальне відділення.

Тут, зокрема, збудували новий адміністративний корпус, естакади для автомобілів, замінили покрівлю та закупили медичне обладнання в межах президентської програми «Велике будівництво». Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Мені приємно відзначити, що реконструкція приймального відділення в рамках програми «Велике будівництво» - це проєкт, який фінансувався з трьох бюджетів: державного, обласного та місцевого. Розуміємо, наскільки важливо впроваджувати такі ініціативи у галузі медицини, насамперед для того, щоб дбати про здоров’я людей. – сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У Червоноградській лікарні на Львівщині відкрили нове приймальне відділення/Фото: loda.gov.ua

Вартість реконструкції становить понад 33 млн грн.

У приймальному відділенні оновлено реєстратуру, рентгенографічний та процедурний кабінети. Закуплено нове медичне обладнання, зокрема, цифровий електрокардіограф, 2 сучасних енергетично-багаторівневих дефібрилятори з можливістю проведення не тільки дефібриляції, але й і кардіоверсії з моніторингом ЕКГ, 5 медичних аспіраторів, 5 модульних моніторів пацієнта, З апарати штучної вентиляції легень, наркозна станція, новий електричний рентгенопрозорий операційний стіл, електрохірургічна система, рентгенівська діагностична мобільна система, та ін.

Капітальний ремонт включав оновлення електрики, вентиляційних каналів, каналізаційних мереж, системи водопостачання, пожежної системи.

На разі роботу розпочала частина оновленого відділення. Надалі планується відкриття кабінетів фіброгастроскопії, колоноскопії, МРТ та ангіографії, а також додаткових приміщень - реанімаційної палати, операційної, діагностичної палати, оглядові кабінети хірурга, терапевта, травматолога, акушер-гінеколога, кабінету ультразвукової діагностики.

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Червоноградська міська центральна лікарня є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування II рівня, тут забезпечують надання медичної допомоги за різними лікарськими спеціальностями, зокрема, і пацієнтам з мозковим інсультом. Вона обслуговує близько 16 тис. пацієнтів.

Фото: loda.gov.ua