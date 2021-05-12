У Червоноградській лікарні на Львівщині відкрили нове приймальне відділення

У Червоноградській лікарні на Львівщині відкрили нове приймальне відділення

Велике будівництво
Укрінформ
У Червоноградській міський центральній лікарні на Львівщині відкрили нове приймальне відділення. 

Тут, зокрема, збудували новий адміністративний корпус, естакади для автомобілів, замінили покрівлю та закупили медичне обладнання в межах президентської програми «Велике будівництво». Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Мені приємно відзначити, що реконструкція приймального відділення в рамках програми «Велике будівництво» - це проєкт, який фінансувався з трьох бюджетів: державного, обласного та місцевого. Розуміємо, наскільки важливо впроваджувати такі ініціативи у галузі медицини, насамперед для того, щоб дбати про здоров’я людей. – сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У Червоноградській лікарні на Львівщині відкрили нове приймальне відділення/Фото: loda.gov.ua

Вартість реконструкції становить понад 33 млн грн.

У приймальному відділенні оновлено реєстратуру, рентгенографічний та процедурний кабінети. Закуплено нове медичне обладнання, зокрема, цифровий електрокардіограф, 2 сучасних енергетично-багаторівневих дефібрилятори з можливістю проведення не тільки дефібриляції, але й і кардіоверсії з моніторингом ЕКГ, 5 медичних аспіраторів, 5 модульних моніторів пацієнта, З апарати штучної вентиляції легень, наркозна станція, новий електричний рентгенопрозорий операційний стіл, електрохірургічна система, рентгенівська діагностична мобільна система, та ін.

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Капітальний ремонт включав оновлення електрики, вентиляційних каналів, каналізаційних мереж, системи водопостачання, пожежної системи.

На разі роботу розпочала частина оновленого відділення. Надалі планується відкриття кабінетів фіброгастроскопії, колоноскопії, МРТ та ангіографії, а також додаткових приміщень - реанімаційної палати, операційної, діагностичної палати, оглядові кабінети хірурга, терапевта, травматолога, акушер-гінеколога, кабінету ультразвукової діагностики.

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Червоноградська міська центральна лікарня є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування II рівня, тут забезпечують надання медичної допомоги за різними лікарськими спеціальностями, зокрема, і пацієнтам з мозковим інсультом. Вона обслуговує близько 16 тис. пацієнтів.

Фото: loda.gov.ua

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