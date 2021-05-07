Ужгородську лікарню оснастили новим діагностичним обладнанням

Приймальне відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" оснастили діагностичним обладнанням варістю майже 26 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка у Фейсбуці.

“Це спеціальне обладнання, яке дозволить проводити діагностику пацієнтам якісно та швидко. Важливо, щоб умови в наших лікарнях були максимально комфортними, як і для лікарів, так і для пацієнтів”, - розповів Петрушка.

У лікарні, зокрема, встановили сучасний комп’ютерний томограф Toshiba Aquilion, рентген та УЗД-апарат. Новий потужний УЗД-апарат може збільшувати зону дослідження у 8 разів, сканувати необхідну ділянку тіла людини на глибині 30 см, та працювати автономно упродовж двох годин.

За словами Петрушки, ще 13 млн грн було виділено на саму реконструкцію будівлі.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко розповів, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.