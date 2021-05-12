На Миколаївщині відремонтують 8 кілометрів траси Н-14

У Миколаївській області за програмою Президента «Велике будівництво» розпочався ремонт ділянки траси Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв протяжністю 8 км.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Ігор Кузьмін у Фейсбуці.

За його словами, ремонтні роботи на восьми кілометрах дороги Н-14 від села Возсіятське до межі з Кіровоградською областю буде завершено до кінця цього року.

"Миколаївщина оновлює інфраструктуру і стає привабливою для туристів. До прикладу, якщо раніше дорогу Н-14 на Миколаївщині називали однією з найгірших в країні, то тепер вона одна з найкращих. Доїхати з Кропивницького до Миколаєва можна за дві години, адже в межах обох областей маємо якісне та надійне дорожнє покриття. А з Дніпра до Миколаєва – за 3-4 години", - розповів Кузьмін.

Він додав, що дорога на південь стає комфортнішою, а це в свою чергу стимулює туризм. Наприклад, нещодавно в Коблево відбувся IRONmaracas Extreme Fest, який зібрав 700 учасників та близько 3 000 глядачів.

«Ми не збираємось зупинятися на досягнутому, попереду відкриття курортного сезону та нових туристичних маршрутів», - зауважив заступник голови ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) завершило капітальний ремонт 66 км траси Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв. Рух по оновленій дорозі було відкрито 19 листопада.

Нещодавно під Одесою відкрили після капітального ремонту міст через Хаджибейський лиман. За словами координатора «Великого будівництва», заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, про постійні затори на під’їздах до Одеси у цьому місці можна забути. У рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського міст не лише відремонтували, а й розширили до шести смуг.