У Черкасах школярі повертаються за парти, а останній дзвоник пролунає 8 червня

У Черкасах від середи, 12 травня, учні 5-11 класів повертаються до стаціонарного навчання у школах.

Рішення про це ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської міської ради.

У звичайному режимі навчатимуться також вихованці позашкільної та початкової мистецької освіти міста.

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Як зазначили у міськраді, підставою для такого рішення стала динаміка щодо зменшення кількості випадків захворювання на COVID-19. Водночас міська влада закликає дотримуватися санітарних правил під час навчального процесу, аби запобігти подальшому поширенню інфекції.

Заступниця міського голови Марина Гаркава повідомила, що останній дзвоник цього року для черкаських школярів пролунає 8 червня.