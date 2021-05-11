У Чернігові відкрили усі школи й дитсадки

У Чернігові з 11 травня учні всіх класів повернулись до навчання у звичному режимі.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає Укрінформ.

"У Чернігові відсьогодні відновлений освітній процес у звичайному режимі для учнів 5-11 класів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що молодші школярі (1-4 класи) ходять до школи ще з минулого тижня. Відсутніми на заняттях були 9% учнів, що відповідає попереднім періодам. Так само з 5 травня відновили роботу й дитсадки. У п’ятницю, 7 числа, вони були заповнені лише наполовину.

Як повідомляло агентство, освітні заклади в Чернігові нормально не працювали з 12 квітня. Три дитсадки приймали тільки дітей медичних працівників.

Жорсткі обмеження в місті були введені через стрімкий приріст хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації.

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З початку пандемії в Чернігові зафіксовано близько 14 тисяч випадків коронавірусної хвороби. Померли від неї майже 400 осіб. Зараз хворіє 2 616 людей, у стаціонарі лікується 258.

Станом на 11 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2 124 535 випадків інфікування COVID-19, летальних - 46 631, нових за останню добу - 2 208.