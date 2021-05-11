На Донеччині ремонтують дорогу Слов'янськ – Майдан

За програмою Президента «Велике будівництво» у Донецькій області ремонтують автодорогу Слов'янськ – Майдан, на що виділено 162 млн грн державних коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

«Триває капітальний ремонт автодороги Слов'янськ – Майдан на кількох ділянках загальною протяжністю 5,7 км. На роботи виділено субвенцію з держбюджету в 162 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на цій дорозі буде відновлено покриття проїзної частини, встановлено бортовий камінь та металеве огородження, укріплено узбіччя. Задля збереження дороги буде облаштовано майданчик для пересувного пункту габаритно-вагового контролю.

Дорога стане зручним шляхом сполучення між Черкаською ТГ і Слов'янськом, додали в ОДА та опублікували відео цих будівельних робіт.

Як повідомлялося, у Донецькій області в 2021 році заплановано реалізовувати 34 проєкти в рамках президентської програми «Велике будівництво». 29 з цих проєктів мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти), 5 – це проєкти економічного розвитку. Більшість із запланованого має бути завершено до кінця 2021 року (21 проєкт), решта – у 2022 році.

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Президентська програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах цієї програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.