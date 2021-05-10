Американський фрегат берегової охорони Hamilton у понеділок, 10 травня, зайшов у порт Одеси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Шостого флоту ВМС США у Твіттері.

О 8:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу, додає одеське видання «Думська».

Американський фрегат Hamilton зайшов у порт Одеси / Фото: Думская

Як повідомляв Укрінформ, перед тим, як зайти в Одесу, американський фрегат спільно із флагманом Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп'ятников» упродовж двох днів, 8-9 травня, проводили спільні навчання у Чорному морі. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди для навчань - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.