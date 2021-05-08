Голову ОТГ на Київщині підозрюють у вимаганні ₴2,6 мільйона

У Київській області голова об'єднаної територіальної громади і депутат райради підозрюються у вимаганні 2,6 млн грн за сприяння у виділенні землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, голова ОТГ разом з депутатом районної ради та посередником запевнили потерпілого, що можуть допомогти вирішити питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Згодом вони нібито планували змінити її цільове призначення для здійснення підприємницької діяльності, хоча насправді не мали наміру цього робити.

Свої послуги зловмисники оцінили у 2,6 млн грн. Отримати цю суму хотіли частинами – 280 тис. грн, 800 тис. грн та 1,6 млн грн. Затримали їх під час одержання посередником другої частини коштів - 800 тис. грн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури фігурантам повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, військова контррозвідка СБУ затримала керівника регіональної філії одного з оборонних концернів, який за 1 млн доларів обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі Одеси у власність бізнес-структур.

Фото: gp.gov.ua