У Бердянську за порушення карантину поліція закрила п'ять кафе та нічний клуб
Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає Укрінформ.
У місті Бердянськ задіяні автонаряди патрулювання, до яких входять працівники відділу реагування патрульної поліції та велопатрулі.
На узбережжі Азовського моря, біля зон відпочинку, вони проводять роз’яснювальну роботу з громадянами щодо неухильного дотримання карантинних обмежень і фіксують порушення.
"1 травня дільничні офіцери Бердянського районного управління поліції виявили 5 кафе, розташованих на узбережжі, та нічний клуб, які працювали з порушенням карантинних вимог. Відносно власників складені адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, Запорізька область з 9 квітня перебуває в червоній карантинній зоні.
В Україні станом на 2 травня лабораторно підтверджено 2 083 180 випадків COVID-19, з них за добу - 5 094.
Фото: zp.npu.gov.ua