У Бердянську за порушення карантину поліція закрила п'ять кафе та нічний клуб

Порушення карантинних вимог зафіксували у Бердянську, де на узбережжі правоохоронці виявили працюючі кафе та нічний клуб.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає Укрінформ.

У місті Бердянськ задіяні автонаряди патрулювання, до яких входять працівники відділу реагування патрульної поліції та велопатрулі.

На узбережжі Азовського моря, біля зон відпочинку, вони проводять роз’яснювальну роботу з громадянами щодо неухильного дотримання карантинних обмежень і фіксують порушення.

"1 травня дільничні офіцери Бердянського районного управління поліції виявили 5 кафе, розташованих на узбережжі, та нічний клуб, які працювали з порушенням карантинних вимог. Відносно власників складені адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, Запорізька область з 9 квітня перебуває в червоній карантинній зоні.

В Україні станом на 2 травня лабораторно підтверджено 2 083 180 випадків COVID-19, з них за добу - 5 094.

Фото: zp.npu.gov.ua