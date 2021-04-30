У місті Слов'янськ Донецької області відкрилось почесне консульство Латвійської Республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Слов’янській міській раді.

Як зазначається, на заході були присутні посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, голова комітету закордонних справ Сейму Латвійської Республіки Ріхард Колс, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, почесний консул консульства Олександр Павенко, заступник міського голови Юрій Підлісний, представники командування ООС, представники райдержадміністрації, міських та районної рад, громадськість та ЗМІ. Серед гостей заходу був і посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін.

Консульство Латвії у Слов'янську стало першим іноземним почесним консульством у Донецькій області, починаючи з 2014 року.

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Як зазначив на церемонії відкриття Кириленко, це послужить гарним прикладом для міжнародної інтеграції сходу України.

Представники Латвії заявили, що відкриття консульства буде сприяти розвитку відносин між Україною та Латвією в цілому та між містами Донеччини зокрема. Всі присутні подякували захисникам України за можливість відкрити консульство у мирному Слов'янську.

У Слов’янську відкрили Почесне консульство Латвії / Фото: Слов’янська міська рада

Як повідомлялося, нещодавно житель Слов’янська – громадський діяч Олександр Павенко – був призначений почесним консулом Латвії у Слов’янську. Він став шостим почесним консулом Латвії в Україні. Наразі почесні консульства Латвії діють у Львові, Чернігові, Одесі, Запоріжжі та Чернівцях.