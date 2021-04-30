У Сєвєродонецьку відкрилось почесне консульство Литви

Почесне консульство Литовської Республіки у Луганській області почало працювати в Сєвєродонецьку.

Почесним консулом Литовської Республіки призначено Робертаса Габуласа, якого в урочистій обстановці представив громадськості Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас, повідомляє Укрінформ.

«Для мене велика честь представляти свою державу в Україні, яка є не тільки нашим партнером, але й другом. Гасло «Разом до перемоги!» – це в нашій країні звучить як аксіома. І не тільки для уряду, а й для пересічних громадян. Я пишаюсь тим, що в Україні працює велика команда почесних консулів і щиро радію, що Україна та Литва затвердили на цю посаду саме Робертаса Габуласа, великого патріота обох країн», – звернувся до учасників церемонії відкриття Сарапінас.

Фото: citynews.net.ua/

У відповідь очільник Луганщини Сергій Гайдай подякував усім друзям України та наголосив, що консульство Литви у Луганській області відкривається у найважчий для України час, коли проти держави ведеться відкрита агресія.

«У той час, коли Росія висилає дипломатів європейських країн, ми розвиваємо партнерство. Переконаний, що угоди з Росією не варті й паперу, на якому вони написані, проте сподіваюсь, що наші домовленості будуть залізобетонними», – зазначив очільник Луганської області.

Він підкреслив, що Габулас – відома на Луганщині особистість. За його меценатської підтримки три лікарні області отримали венозні сканери. Троїцький обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів – пральну машину, телевізор, електрочайники, праски, комп’ютери, веб-камери. Також благодійний фонд «Корона князів Острозьких», який він очолює, придбав побутову техніку для Гірської обласної спеціальної школи.

Начальник штабу – перший заступник командувача операції Об’єднаних сил Володимир Кидонь привітав Вальдемараса Сарапінаса із цією значною подією та від імені міністра оборони України Андрія Тарана подякував у його особі Литовській Республіці за підтримку у боротьбі за незалежність України.

«Сьогодні відзначається третя річниця від початку операції Об’єднаних сил – дуже символічно, що ці дві події співпали. Дякую і Литві, і Латвії, що першими прийшли на допомогу Україні», – сказав він.

Урочиста церемонія відкриття Почесного консульства Литовської Республіки у Луганській області завершилась символічним перерізанням стрічки.