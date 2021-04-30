Мер громади зі Словенії розповіла, як розвивати шахтарські міста в Україні

Мер словенської громади Трбовлє Ясна Габріч розповіла українським громадам, як ефективно та якісно розбудувати шахтарські міста в разі зупинення вуглевидобувної промисловості.

Про це вона говорила під час онлайн-форуму «Солідарність мерів країн ЄС та України: управління громадою в часи пандемії» щодо розвитку громад у вугільних регіонах, організованого Програмою «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли ми говоримо про закриття шахт, то завжди думаємо та сподіваємось, що цей день ніколи не настане. Але це не правда. Завжди потрібно розглядати цей варіант та готуватись до цього», - зауважила вона, презентуючи досвід власної громади.

За словами пані Габріч, держава має ретельно підійти до процесу закриття шахт, адже мусить розуміти, що зазвичай економіка шахтарських міст, або ж цілих регіонів, повністю залежить від діяльності видобувних підприємств. Фактично основу бюджету міста становлять податки від їхньої діяльності, а профільні й вищі навчальні заклади зорієнтовані на шахтарську галузь. І закриття таких важливих об’єктів для громади може спричинити серйозні труднощі.

«Я хочу звернути увагу на декілька моментів, які стосуються закриття шахт. Зокрема, аби пом’якшити можливі ризики, держава повинна піти назустріч громаді та, в першу чергу, безоплатно передати їй землю, яка належала шахті, для її використання з метою розвитку. Також вона має виділити кошти на відновлення цих районів та використати промислову спадщину для розвитку туризму», - наголошує вона.

Не менш важливим у цьому процесі є і роль самої громади. Вона має сприяти формуванню підприємницького мислення у школах через навчальні програми, підвищувати рівень знань для дорослого населення, а також сприяти створенню центрів підтримки стартапів. Варто створити належні умови для мешканців міста та відновити території, де були шахти, для розміщення промислових зон.

«Відвідайте інші компанії у місті, послухайте їхніх власників. Як ви можете їм допомогти, що ви як громада можете зробити для них сьогодні. Невеликі проблеми для вас – великі для них. Допоможіть їм. В цьому також можна заручитись підтримкою ЄС», - зазначила Габріч, звертаючись до мерів українських громад.

Досвідом щодо трансформації міст, де раніше діяли вугільні шахти, поділився також і мер Мирнограда, що в Донецькій області, Олександр Брикалов. Він зауважив, що два роки тому була створена Платформа сталого розвитку вугільних міст, основною ціллю якої є розробка та реалізація спільного бачення перетворення шахтарського регіону. За її допомогою місто останнім часом активно вивчало світові тенденції у даній галузі, зокрема в рамках обміну з німецькими вугільними містами.

«Наші міста не можуть розвиватись за старими моделями і мають змінюватися, трансформуватися. І сьогоднішні виклики мають мобілізувати нас для якнайшвидшого руху вперед, надихати й робити неможливі речі. Ми повинні перетворити свої слабкі сторони на сильні», - вважає Олександр Брикалов.

На сьогодні, як додає мер Мирнограда, для реалізації різноманітних проєктів на розвиток територіальних громад було залучено 578 млн грн, що втричі перевищує річні власні надходження до бюджету міста.

Як повідомлялося, Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» фінансується членами ЄС - Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.