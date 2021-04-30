Рівень госпіталізацій COVID-хворих перевищений у восьми областях

У червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються Київ та 9 областей. У 8 областях рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує індикаторний показник 60 на 100 тис. населення.

Як передає Укрінформ, відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, у червоній зоні станом на 30 квітня перебувають Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області. У жовтій зоні - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта областей віднесені до помаранчевої зони.

Показник госпіталізацій вище за визначений - 60 на 100 тис. - населення зафіксовано у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській. Порівняно з 28 квітня кількість областей, в яких перевищено рівень госпіталізацій, зменшилася на 2 регіони – Волинську та Харківську області.

Найвищий показник рівня госпіталізацій у Хмельницькій області - 84,7 на 100 тис. населення, у Сумській області - 71,5 та у Черкаській області - 69,0.

У Києві показник госпіталізацій станом на 29 квітня становив 50,2. Зайнятість ліжок із киснем у Києві при визначеному показнику 65% становить 50,5%.

За даними МОЗ, станом на 29 квітня в жодному регіоні не перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

В Україні станом на 30 квітня лабораторно підтверджено 2 069 537 випадків COVID-19, з них за добу – 10 072.