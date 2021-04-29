Вінниччина перейшла у «жовту» зону і послаблює карантин

З четверга, 29 квітня, МОЗ перевів Вінницьку область до «жовтої» зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що область, яка досі була у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки, стала сьомим регіоном, де послаблені карантинні заходи до жовтого рівня.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на 29 квітня в області зафіксовано стійке зменшення нових випадків інфікування населення коронавірусом до показника 9,6%, охоплення тестуванням на COVID-19 перевищує нижню нормативну межу більш ніж утричі, рівень госпіталізації хворих знизився до 55%, а завантаженість ліжок із підведеним киснем – до 34,2%.

Окрім Вінницької, у «жовтій» зоні також перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. У Червоній поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Решта регіонів – у помаранчевій.

Станом на четвер, 29 квітня, на Вінниччині коронавірус вперше виявлено у 276 осіб, зареєстровано 9 летальних випадків; з початку пандемії кількість хворих на COVID-19 сягнула 67607 випадків.

В Україні за минулу добу, 28 квітня, зареєстрували 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 387. За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 – 2 059 465 осіб, одужали – 1 635 333 особи; летальних випадків – 43 778.