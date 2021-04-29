На Київщині до кінця року планують створити та оновити 18 соціальних об'єктів

За програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 2021 році планується побудувати та відремонтувати 18 об’єктів соціальної інфраструктури Київщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«Цьогоріч президентська програма «Велике будівництво» охоплює на Київщині 18 об’єктів. На деяких із них роботи вже розпочались», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом на оновлення інфраструктури Київської області за програмою Президента виділено близько 313 млн грн, частина з цих коштів - співфінансування з місцевих бюджетів.

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«Ми продовжуємо активну роботу над розвитком соціальної інфраструктури нашої області. Загальний ступінь будівельної готовності по об’єктах «Великого будівництва» у регіоні становить 23%. Якщо деталізувати, школи – 6,4%, дитячі садочки – 26,3%, спортивні заклади – 38,7%. По всіх проєктах роботи проходять згідно з планом. Для нас важливо – не просто розбудовувати Київщину, а робити це якісно», – заявив заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Лісовик.

Він також розповів, що за програмою «Великого будівництва» планується створення сучасного Центру надання адміністративних послуг у Білій Церкві.

Як повідомляв Укрінформ, до Програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 2021 році включені 500 соціальних об’єктів: 95 шкіл, 70 дитячих садочків, 80 спортивних об’єктів, 35 лікарень та 20 культурних об’єктів, 200 амбулаторій, а також 40 проєктів економічного розвитку.