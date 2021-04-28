На Київщині відремонтували дорогу Глибоке - Городище

За програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився поточний середній ремонт дороги Глибоке - Городище у Броварському районі Київської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

“Ремонтні роботи на автомобільній дорозі 100405 Глибоке – Городище – /Н-08/ км 3+100 – км 5+800 розпочалися у 2020 році. На сьогодні влаштовано 19400 м2 асфальтного покриття, нанесено дорожню розмітку, встановлено 35 дорожніх знаків”, - йдеться у повідомленні.

За словами голови Київської ОДА Василя Володіна, модернізація автошляхів та підвищення безпеки дорожньої мережі Київщини забезпечує розвиток регіону та є спільним завданням на всіх рівнях влади, а програма “Велике будівництво” дає змогу виконувати ці роботи комплексно і на високому рівні.

Зазначається, що упродовж року в рамках програми Президента “Велике будівництво” в Київській області планують реалізувати близько 50 проєктів дорожнього господарства на загальну суму 1 049 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що планом президентської програми "Велике будівництво" на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Фото: koda.gov.ua