На Буковині почали капремонт ділянки траси Чернівці - Житомир

У Чернівецькій області в рамках програми Президента "Велике будівництво" почали капітально ремонтувати ділянку дороги Н-03 Чернівці - Житомир.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг Чернівецької області, передає Укрінформ.

"Плюс 1 об’єкт «Великого будівництва» у Чернівецькій області. Стартував капітальний ремонт ще однієї ділянки дороги Н-03 Житомир-Чернівці (км 348+760 – км 349+151). Вона знаходиться у межах села Припруття колишнього Новоселицького району", - йдеться у повідомленні.

Дорожники зазначають, що уже приступили до підготовчих робіт з влаштування дренажної системи. Оскільки ця ділянка дороги знаходиться на складних, перезволожених ґрунтах, підрядна організація виконає комплекс робіт для укріплення і стабілізації дорожнього покриття.

Зокрема, в рамках капітального ремонту влаштують дренажну систему, водовідвід, стабілізують ґрунтову основу земляного полотна, укріплять узбіччя та укоси.

Також планують підсилити дорожнє полотно. Для цього знімуть зношений шар асфальту, влаштують стабілізуючу основу, основу з щебенево-піщаної суміші, нижній шар покриття із крупнозернистої пористої та дрібнозернистої асфальтобетонної суміші та верхній шар покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону ЩМА-20.

Як уточнили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі відомства, на капітальний ремонт ділянки дороги протяжністю близько 400 метрів із держбюджету виділили трохи більше 20 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко раніше заявляв, що у 2021 році в Україні планується побудувати, реконструювати та відремонтувати 6 500 км доріг та 245 штучних споруд, в тому числі мостів.