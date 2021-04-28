Львівські депутати звернулися до Міносвіти через добірку матеріалів для пробного ЗНО

Депутати львівської обласної ради ухвалили звернення до МОН з проханням ретельніше підбирати матеріали для ЗНО у майбутньому. Обурені, що майбутнім студентам пропонують текст Дмитра Семьонова «Українська вища освіта – мертва. Тримайтеся від неї подалі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної ради.

«Під час аналізу текстів, на думку укладачів, мало спрацювати критичне мислення майбутніх абітурієнтів. Учням було запропоновано три тексти, перші два стосувалися важливості освіти, натомість третім був текст Дмитра Семьонова «Українська вища освіта – мертва. Тримайтеся від неї подалі». Уже сама добірка матеріалу змушує задуматися, що освіта – потрібна, але не в українських закладах вищої освіти», – йдеться у зверненні.

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У зверненні депутати наголошують, що у тексті Семьонова, написаному ще у 2016 році, не тільки йдеться про проблеми у вищій освіті (з чітким наголосом саме на українській), а й містяться емоційно-маніпулятивні заклики до молодих людей, які якраз стоять на порозі вибору і які ще не можуть оцінити, що буде відбуватися в університетських аудиторіях.

«Звертаємося до Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти з проханням зважити на складність ситуації, у якій сьогодні перебуває українське суспільство, коли достатньо невеликої іскри", - йдеться у зверненні.

Депутати наголошують, що важливо не допустити, щоб у суспільстві виникла повна недовіра до всіх інституцій, у тому числі й до закладів вищої освіти, та вимагають більш відповідально добирати матеріали для ЗНО.