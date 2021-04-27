Великдень у Франківську: які обмеження будуть у храмах

В Івано-Франківську перед Великоднем у храмах буде обмежений доступ до цілування плащаниці, дозволять лише приклоніння.

Як передає Укрінформ, про це на оперативній нараді повідомив начальник відділу внутрішньої політики Івано-Франківської міської ради Ігор Кінаш.

«В Архікатедральному Митрополичому соборі Святого Воскресіння УГКЦ відбудеться виставлення плащаниці після вечірньої, з 8 години ранку. Буде обмежений доступ до цілування плащаниці, лише для приклоніння так, як, зрештою, і в у сіх храмах Івано-Франківська», - повідомив Кінаш.

Він нагадав, що торік через епідемію COVID-19 святкування Великодня відбувалось онлайн. Цього року, додав посадовець, храми теж дбають про безпеку своїх вірян.

«По всіх храмах буде освячення пасок. ПЦУ та УГКЦ звертаються до своїх вірян і просять не робити масових скупчень і дотримуватись соціальних дистанцій під час богослужінь. Також вірян просять приходити на освячення пасок невеликими групами саме в суботу», - зазначив Кінаш.

Плащаниця — полотно великого розміру із зображенням Ісуса Христа, що лежить у гробі. У православному обряді плащаниця Ісуса Христа виноситься і виставляється на середину храму під час богослужінь Страсної П'ятниці та Великої Суботи.