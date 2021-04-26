До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи Краєзнавчий музей міста Славутича та Чорнобильської АЕС створив експозицію про життя в місті Прип’яті до 1986 року.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор музею Євген Алімов.

"До 35-річчя аварії на Чорнобильській АЕС в окремій залі площею 55 квадратних метрів ми створили "живу Прип’ять" - експозицію "За мить до...". Вона розповідає про життя міста атомників до катастрофи. Ми відтворили квартиру звичайного мешканця з кухнею та вітальнею, наповнили її тогочасними меблями, посудом, іншим інвентарем та речами", - розповів директор.

Славутицький музей відкрив виставку про життя у Прип’яті до катастрофи на ЧАЕС/Фото: Славутицький краєзнавчий музей, Facebook

За його словами, меблі та посуд радянського періоду, виготовлені до 1986 року, музейники розшукували й купували в інтернеті. Дрібніші речі приносили й дарували самі колишні прип’ятці. Є навіть не використана весільна сукня, вбратись у яку наречена планувала 2 травня 1986 року.

На одній зі стін зали музейники розмістили збільшені й віддруковані на папері фотографії з життя доаварійного періоду Прип’яті. Зі світлин можна дізнатися як виглядало місто, яким був побут його жителів, чим вони займалися, як працювали освіта, торгівля, пошта тощо. Ще до відкриття експозиції ці фотографії краєзнавчий музей у квітні викладав на своїй сторінці у Фейсбуці.

У зв’язку з карантинними обмеженнями відкриття пам’ятної кімнати було скромним. Однак, працюватиме експозиція постійно, тож кожен охочий зможе її переглянути будь-коли.

Фото: Славутицький краєзнавчий музей, Facebook