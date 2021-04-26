На Буковині реанімації двох COVID-лікарень досі завантажені на 100%

У Чернівецькій області ситуація із завантаженістю COVID-лікарень загалом покращується, але реанімації у двох лікарнях Буковини досі завантажені на 100%.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

"Ми зараз відзначаємо позитивну динаміку щодо завантаженості госпітальних баз. Наразі із 2479 ліжок, які розгорнуті для пацієнтів із COVID-19, станом на сьогоднішній ранок зайнятими залишалися 903 ліжка, це близько 35%. Натомість досить високою залишається завантаженість реанімаційних відділень - близько 60%. А реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької міської лікарні №3 заповнені на 100%", - сказав Чорний.

За його словами, найважча ситуація із завантаженістю ліжок залишається у трьох міських лікарнях Зокрема, у міських лікарнях №№3 і 4 зайнято 65-66% ліжок, а в лікарні №1 - 53%.

"Проте і в обласному центрі ми також бачимо покращення ситуації, міських пацієнтів із Чернівців уже не везуть у районні лікарні, тут вистачає власних ліжок. Крім того, Чернівецька міська дитяча лікарня, яка раніше готувалася для переходу на госпітальну базу для хворих на COVID-19, поки не буде залучатися до боротьби із цим вірусом. Наразі ситуація, яка складається зараз, цього не вимагає", - додав обласний чиновник.

Він зазначає, що для того, щоб ситуація із захворюваністю в області і далі лише покращувалася, потрібно мати соціальну відповідальність та дотримуватись рекомендацій МОЗ щодо носіння масок, соціальної дистанції, користування антисептиками тощо.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області зафіксували 76 634 випадки інфікування COVID-19. Із них 59 413 пацієнтів одужали, 1 632 особи померли.

В Україні загалом підтверджено 2 030 333 випадки коронавірусу, з них за останню добу – 5 062.