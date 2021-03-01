У Вінниці розгортають додаткові COVID-ліжка

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Укрінформ.

«Розгортаємо додаткові реанімаційні ковідні ліжка. Для надання інтенсивної допомоги пацієнтам з важким перебігом створюємо 6 повноцінних робочих місць реанімації у міській клінічній лікарні №3 та 1-ому пологовому будинку - по 3 у кожному закладі», - повідомив Моргунов.

За його словами, йдеться про ліжко-місця, устатковані високотехнологічним обладнанням. А саме, апаратом ШВЛ, модульним монітором пацієнта та шприцевими насосами. Вони призначені для хворих у важкому стані.

Наразі у стаціонарах міських закладів розгорнуто 585 ліжок для пацієнтів з COVID-19, влаштовано 544 кисневі точки.

Окрім того, міська рада виділила кошти на придбання для Вінницької клінічної багатопрофільної лікарні ІФА-аналізатора та УЗД-апарату, а також медикаментів для лікування пацієнтів з COVID-19 і реконструкцію кисневої системи у Вінницькому обласному Центрі СНІДу, де надають допомогу хворим з коронавірусом.

«Наразі у Вінниці фіксуємо стрімке зростання виявлення нових випадків: 4573 випадки на сто тисяч населення. Показник летальності за останній тиждень знизився і становить 1,8%. Відсоток тих, хто одужав, – 73,2 %, Щодо навантаженості на систему охорони здоров'я, то у місті відбувся суттєвий стрибок протягом лютого, і навантаження на систему охорони здоров'я виросло вдвічі. На жаль, Вінницький регіон в цілому і Вінниця зокрема – уже на порозі червоної зони карантину», - сказав директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

Найбільш завантажені – міська лікарня №3, Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня, потім ідуть міська лікарня №1 та пологовий будинок №1.

Станом на понеділок, 1 березня, у Вінниці через зростання захворюваності на COVID-19 навантаження на опорні лікарні зросло удвічі, їхній ліжковий фонд зайнятий на 81%. З початку пандемії у Вінниці лабораторно підтверджено 17229 випадків інфікування коронавірусом, за минулу добу - 303.

Область очолила антирейтинг добового приросту захворюваності на COVID-19 - виявлено 598 нових випадків. З початку пандемії в області захворіли на коронавірус 37210 осіб; в Україні - 1 352 134, з них за останню добу – 4285.

Фото: Сергій Моргунов у ФБ