Нові випадки COVID-19: Вінниччина обігнала «червоні» Буковину і Прикарпаття

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

За кількістю лабораторно підтверджених випадків COVID-19 область «обігнала» Івано-Франківську та Чернівецьку області, які віднесені до червоної зони епідемічної небезпеки.

Згідно з даними Вінницької ОДА, регіон залишається серед лідерів за кількістю тестувань на COVID-19. Так, упродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 1757 зразків біоматеріалу, з них 34% виявились ковід-позитивними.

Найбільша кількість нових випадків захворювання виявлена у Вінниці - 278.

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На даний час в області хворіють 8923 особи, з них 727 дітей та 450 медпрацівників. У 27 опорних лікарнях області станом на ранок 1 березня, у стаціонарі перебуває 1285 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 та 663 пацієнти з підозрою на коронавірус. 1093 пацієнти у важкому стані, троє людей на апараті ШВЛ, 78 - на СРАР- терапії, 1012 потребують кисневої підтримки.

З початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтверджено у 37210 осіб; в Україні - 1 352 134, з них за останню добу – 4285.