Житомирщина - у «червоній» зоні з 3 березня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити червоний рівень епідемічної небезпеки у Житомирській області з 3 березня.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Фейсбуці.

За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні Держкомісії у понеділок, 1 березня.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 03 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки».

Як повідомляв Укрінформ, із 26 лютого в Івано-Франківській області запроваджений червоний рівень епідемічної небезпеки та посилені обмежувальні заходи. Також у червоній зоні Чернівецька область.

Станом на 1 березня в Україні лабораторно підтверджено 1 352 134 випадки COVID-19, з них за добу – 4 285.