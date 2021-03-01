На Херсонщині загинули лебеді: тіла птахів відправили на експертизу

У плавнях між Херсоном та Олешками спортсмени знайшли померлих лебедів – їх передали для ветеринарної експертизи.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив екоактивіст Володимир Шелудько.

«Ось так спортсмени-байдарочники з Олешок…збирали тіла загиблих лебедів для ветеринарної експертизи в лабораторії Держпродспоживслужби. Тепер чекаємо на результати. Чергова трагедія в живій природі сталася», - повідомив він.

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства, він зазначив, що група спортсменів-байдарочників Олешківської ДЮСШ вперше після того, як розтанув лід, вийшли на тренування. У плавнях між Олешками і Херсоном вони й виявили 28 лютого загиблих лебедів. Окремі птахи були ще живі, але у них були ознаки, що вони теж скоро загинуть. Спортсмени і тренери зібрали п’ять тіл птахів для експертизи і передали фахівцям Олешківського підрозділу служби Держпродспоживслужби. Також у понеділок планують обстежити плавні та зібрати інші тіла птахів.

Станом на 1 березня в головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області ситуацію з загибеллю лебедів не коментують.

Як повідомляв Укрінформ, на території Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» у січні 2021 року гинули журавлі. За однією з версій слідчих, птахи могли гинути через оброблене хімікатами зерно, яке посіяли фермери на навколишніх полях. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу.

Згодом, 23 лютого, до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області надійшло повідомлення від директора заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів.

Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби у дендропарку та озерах на території зоопарку виявили 187 трупів птахів, серед них червонокнижну качку огар.

У Держпродспоживслужбі 24 лютого обіцяли проведення експертизи з метою з'ясування причин загибелі птахів у заповіднику «Асканія-Нова» протягом тижня.