На Хортиці до браконьєрських пасток потрапили зайці, лисиці та фазани

На Хортиці до браконьєрських пасток потрапили зайці, лисиці та фазани

Фото
Укрінформ
Співробітники національного заповідника “Хортиця” протягом двох діб знешкодили 30 браконьєрських пасток, через які загинули тварини.

Про це пресслужба заповідника повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Протягом вихідних днів, 20-21 лютого 2021 року, в південній частині острова Хортиця працівниками служби режиму заповідника проводилися чергові рейди, щодо виявлення встановлених браконьєрських знарядь лову диких тварин. В результаті рейду було виявлено і знешкоджено близько 30 заборонених знарядь. На жаль, не всі петлі виявилися порожніми. Вони вкоротили віку зайцям, фазанам, лисиці, собаці”, - йдеться у пості.

Адміністрація заповідника звертається до відвідувачів заповідника із проханням повідомляти про помічені пастки на диких тварин.

В адміністрації нагадали, що полювання на території Національного заповідника Хортиця суворо заборонено і є кримінальним злочином.

Читайте також: У Карпатах створили рейдові бригади для охорони ялинок від браконьєрів

Як повідомляв Укрінформ, у Національному заповіднику "Хортиця" планують розвивати інфраструктуру й відновити низку історичних об’єктів, перетворивши заповідник на територію вихідного дня.

Фото: Хортиця Національний заповідник / Vladimir Golubev

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-