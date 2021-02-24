На Хортиці до браконьєрських пасток потрапили зайці, лисиці та фазани

Співробітники національного заповідника “Хортиця” протягом двох діб знешкодили 30 браконьєрських пасток, через які загинули тварини.

Про це пресслужба заповідника повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Протягом вихідних днів, 20-21 лютого 2021 року, в південній частині острова Хортиця працівниками служби режиму заповідника проводилися чергові рейди, щодо виявлення встановлених браконьєрських знарядь лову диких тварин. В результаті рейду було виявлено і знешкоджено близько 30 заборонених знарядь. На жаль, не всі петлі виявилися порожніми. Вони вкоротили віку зайцям, фазанам, лисиці, собаці”, - йдеться у пості.

Адміністрація заповідника звертається до відвідувачів заповідника із проханням повідомляти про помічені пастки на диких тварин.

В адміністрації нагадали, що полювання на території Національного заповідника Хортиця суворо заборонено і є кримінальним злочином.

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Як повідомляв Укрінформ, у Національному заповіднику "Хортиця" планують розвивати інфраструктуру й відновити низку історичних об’єктів, перетворивши заповідник на територію вихідного дня.

Фото: Хортиця Національний заповідник / Vladimir Golubev