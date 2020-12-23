У Карпатах створили рейдові бригади для охорони ялинок від браконьєрів

Лісівники та поліція створили у Карпатах рейдові бригади для охорони хвойних насаджень і запобігання незаконного вирубування.

Про це у Фейсбуку повідомляє ДП «Гринявське лісове господарство», що діє у Верховинському районі Івано-Франківської області, передає Укрінформ.

Як зазначається, лісова охорона здійснює постійне патрулювання території. Зокрема, під час рейду 21 грудня виявлено «ялинкового браконьєра» в Гостівецькому лісництві. На порушника складено адміністративний протокол, він сплатив штраф.

Лісівники нагадують, що самовільна рубка новорічних ялинок, відповідно до ст. 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, тягне штраф від 510 до 1020 гривень (для посадових осіб - від 850 до 5100 гривень) за одне дерево та відшкодування збитків - залежно від діаметра стовбура.

Фото: Держагентство лісових ресурсів, ФБ