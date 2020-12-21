«Новорічні браконьєри» вирубали на Чернігівщині сосен на пів мільйона

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба ДП "Чернігівський лісгосп".

"20 грудня державна лісова охорона державного підприємства "Чернігівське лісове господарство" затримала "на гарячому" невідомих осіб, які здійснювали навантаження зрубаних молодих дерев. Ласим шматком для легкої наживи чорним лісорубам видалася плантація сосни звичайної у лісовому масиві поблизу с. Мньов Чернігівського району. Вік лісових культур - 5 років. Лісопорушники зрубали 877 дерев", - ідеться у повідомленні.

На Чернігівщині лісова охорона затримала "новорічних браконьєрів" / Фото: Chernigivlisgosp

На виклик охорони на місце прибула поліція. За фактом незаконної рубки дерев складено протокол.

Зазначається, що розмір завданих збитків лісовому господарству перевищує 455 тис. грн. За кожне зрубане дерево порушникам доведеться заплатити не менш ніж 519 грн.

Як повідомлялося, незаконна вирубка хвойних дерев несе за собою стягнення штрафу в розмірі від 510 до 5100 гривень (згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення). Також за незаконну вирубку зелених насаджень на території лісів передбачена кримінальна відповідальність (ст. 246 Кримінального кодексу України «незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу»), що карається штрафом від 17000 до 25500 гривень або арештом на строк до шести місяців.