«Антикрадій» для ялинок: у Києві дерева обробляють розчином із неприємним запахом

У Києві розпочалася робота із запобігання самовільним вирубкам хвойних дерев у лісових масивах, парках та скверах у передноворічний період.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Згідно з повідомленням, районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень починають обробляти спеціальними речовинами ялини, сосни, туї та ялівці на зелених зонах міста.

«Репеленти для обробки рослин є безпечними, але розкриваються неприємним запахом у теплому приміщенні. Також фахівці обробляють дерева клеєво-крейдяною сумішшю, яка лишає на рослинах «брудне» забарвлення. На оброблених у парках та скверах деревах є відповідні оголошення», – зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

У КМДА також нагадали, що незаконна вирубка хвойних дерев несе за собою стягнення штрафу в розмірі від 510 до 5100 гривень (згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Також за незаконну вирубку зелених насаджень на території лісів передбачена кримінальна відповідальність (ст. 246 Кримінального кодексу України «незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу»), що карається штрафом від 17000 до 25500 гривень або арештом на строк до шести місяців.

Як повідомлялося, із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.