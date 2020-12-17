У Києві запрацювали легальні пункти з продажу живих ялинок
Список
Укрінформ
Відсьогодні у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас. Ялинку можна буде придбати до 31 грудня.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на інформацію Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, передає Укрінформ.
у Голосіївському районі:
- вул. Антоновича, 115
- перетин вул. Володимиро-Либідської та вул. Антоновича;
- вул. Ізюмська, 1 (локація № 1);
- вул. Ізюмська, 1 (локація № 2);
- вул. Ізюмська, 1 (локація № 3);
- вул. Ізюмська, 1 (локація № 4);
- пров. Руслана Лужевського, 1;
- вул. Академіка Вільямса, 6-А;
- вул. Васильківська, 11/11;
- вул. Лятошинського, 14;
- вул. Академіка Заболотного, 48-А (уздовж та напроти торговельного майданчика «Феофанія»);
у Дарницькому районі:
- вул. Архітектора Вербицького, 16;
- вул. Архітектора Вербицького, 28-А, 30;
- вул. Бориса Гмирі, 1;
- вул. Бориса Гмирі, 8;
- вул. Декабристів, 9;
- вул. Єлизавети Чавдар, 1;
- вул. Єлизавети Чавдар, 2;
- вул. Єлизавети Чавдар, 13;
- вул. Здолбунівська, 2;
- вул. Михайла Драгоманова, 1;
- вул. Михайла Драгоманова, 14;
- вул. Олени Пчілки, 2;
- вул. Олександра Мишуги, 2;
- вул. Олександра Мишуги, 4;
- вул. Михайла Гришка, 1/2;
- вул. Срібнокільська, 1/2;
- вул. Срібнокільська, 5;
- вул. Срібнокільська, 13;
- вул. Урлівська, 19;
- вул. Ялтинська, 5-А;
- вул. Ялтинська, 5-Б;
- Дніпровська набережна (біля ТЦ «Новус»);
- перетин вул. Ревуцького та вул. Вишняківської;
- перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
- перетин вул. Тростянецької та вул. Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
- перетин вул. Урлівської та вул. Анни Ахматової;
- просп. Петра Григоренка, 26;
- просп. Петра Григоренка, 41;
- Харківське шосе, 49;
- Харківське шосе, 57;
- Харківське шосе, 144;
- вул. Княжий Затон, 10.
у Деснянському районі:
- вул. Каштанова, 7;
- вул. Архітектора Ніколаєва, 7;
- вул. Теодора Драйзера, 1;
- вул. Теодора Драйзера, 2;
- вул. Теодора Драйзера, 4;
- вул. Теодора Драйзера, 21;
- вул. Градинська, 6;
- просп. Володимира Маяковського, 2;
- просп. Володимира Маяковського, 6;
- просп. Володимира Маяковського, 15;
- просп. Володимира Маяковського, 26;
- просп. Володимира Маяковського, 40;
- просп. Володимира Маяковського, 42;
- просп. Володимира Маяковського, 44;
- просп. Володимира Маяковського, 46;
- просп. Володимира Маяковського, 47;
- просп. Володимира Маяковського, 60/10;
- просп. Володимира Маяковського, 97;
- вул. Шолом-Алейхема, 17;
- просп. Лісовий, 28/41;
- просп. Лісовий, 39.
у Дніпровському районі:
- б-р Ігоря Шамо, 2/7;
- вул. Алматинська, 109;
- вул. Амвросія Бучми, 10;
- вул. Андрія Малишка, 4-А;
- вул. Івана Миколайчука, 9;
- вул. Миропільська, 25;
- вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;
- вул. Петра Вершигори, 1;
- вул. Празька, 1/35;
- вул. Райдужна, 4;
- вул. Регенераторна, 5-В;
- вул. Юрія Шумського, 1;
- просп. Павла Тичини, 7;
- просп. Соборності, 2/1;
- просп. Соборності, 4;
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо;
- перетин вул. Сулеймана Стальського та вул. Курнатовського;
- перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова;
- перетин вул. Івана Микитенка та вул. Курнатовського.
в Оболонському районі:
- вул. Бережанська, 22;
- вул. Вишгородська, 44;
- вул. Героїв Дніпра, 30;
- вул. Героїв Дніпра, 32;
- вул. Героїв Дніпра, 34;
- вул. Героїв Дніпра, 38;
- вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;
- вул. Йорданська, 17;
- вул. Маршала Тимошенка, 11;
- вул. Маршала Малиновського, 3;
- вул. Маршала Малиновського, 12;
- вул. Маршала Малиновського, 34;
- вул. Олександра Архипенка, 6-А;
- площа Оболонська, 6 (локація № 1);
- площа Оболонська, 6 (локація № 2);
- просп. Героїв Сталінграда, 27;
- просп. Героїв Сталінграда, 46;
- просп. Мінський, 2;
- просп. Оболонський, 1-Б;
- вул. Юрія Кондратюка, 2;
- просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.
у Печерському районі:
- б-р Дружби Народів, 30/1;
- вул. Велика Васильківська, 107.
у Подільському районі:
- вул. Верхній Вал, 16;
- вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»);
- вул. Вишгородська, 21/6;
- вул. Кирилівська, 131;
- вул. Кирилівська, 127;
- вул. Маршала Гречка, 18;
- вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1);
- вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2);
- просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
- просп. Василя Порика, 3;
- просп. Василя Порика, 5;
- просп. Георгія Гонгадзе, 5;
- просп. Георгія Гонгадзе, 20;
- просп. Правди, 39;
- просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 1);
- просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 2);
- просп. Правди, 66 (локація № 1);
- просп. Правди, 66 (локація № 2);
- просп. Правди, 100;
- просп. Свободи, 2;
- вул. Івана Кавалерідзе, 1.
у Святошинському районі:
- 17-й км Житомирського шосе;
- б-р Кольцова, 1;
- б-р Кольцова, 13;
- б-р Кольцова, 14;
- б-р Кольцова, 7;
- б-р Ромена Роллана, 6/10;
- вул. Академіка Туполєва, 15-А;
- вул. Академіка Туполєва, 9;
- вул. Академіка Булаховського, 30;
- вул. Академіка Булаховського, 5;
- вул. Володимира Покотила, 1;
- вул. Володимира Покотила, 5;
- вул. Гната Юри, 20;
- вул. Депутатська, 1;
- вул. Доброхотова, 11;
- вул. Жолудєва, 4;
- вул. Зодчих, 2/58;
- вул. Зодчих, 46;
- вул. Зодчих, 50;
- вул. Зодчих, 56;
- вул. Зодчих, 62;
- вул. Зодчих,70;
- вул. Ірпінська, 62;
- вул. Ірпінська, 76-80;
- вул. Клавдіївська, 27-А;
- вул. Кучера, 5;
- вул. Підлісна, 5;
- вул. Симиренка, 10;
- вул. Симиренка, 17;
- вул. Сім’ї Стешенків, 7;
- вул. Чорнобильська, 20;
- вул. Якуба Коласа, 23;
- просп. Леся Курбаса, 8;
- просп. Палладіна, 13;
- просп. Палладіна, 24;
- просп. Перемоги, 87.
у Солом’янському районі:
- вул. Василя Липківського, 1;
- вул. Василя Липківського, 25;
- б-р Чоколівський, 22;
- б-р Чоколівський, 19-21;
- Кільцева дорога (ріг вул. Сергія Колоса);
- б-р Вацлава Гавела (ріг вул. Героїв Севастополя);
- б-р Вацлава Гавела (ріг просп. Відрадного);
- просп. Повітрофлотський, 18/2;
- вул. Солом’янська, 39.
у Шевченківському районі:
- вул. Багговутівська, 8-10;
- вул. Данила Щербаківського, 56;
- вул. Щусєва, 44;
- ріг вул. Дорогожицької та вул. Сім’ї Хохлових;
- ріг вул. Ігоря Турчина та вул. Академіка Туполєва;
- вул. Парково-Сирецька, 10.
У КМДА закликають киян купувати ялинки лише на офіційних ярмарках. Оскільки на стихійних ринках хвойні дерева часто реалізовуються без дозвільних документів, що негативно впливає на екологічну ситуацію.