У заповіднику «Асканія-Нова» знову гинуть птахи

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в області.

Наразі на місці розпочалось епізоотичне розслідування. Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів: крижень – 38; качка огар (червонокнижна) – 32; граки – 75; галки – 42.

За результатами розслідування буде надано додаткову інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, на території Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» у січні 2021 року гинули журавлі. За однією з версій слідчих, птахи могли гинути через оброблене хімікатами зерно, яке посіяли фермери на навколишніх полях. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України. У Херсонській ОДА створили робочу групу для з’ясування причини загибелі червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія – Нова».